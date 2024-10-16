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Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim Sonuçları Hızımızı Artırdı

Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim Sonuçları Hızımızı Artırdı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan değerlendirmelerle parti çalışmalarında hız kazandıklarını belirtti. Yılmaz, partinin siyasi tecrübesi ve sosyolojik öngörüsü ile seçmenle buluşarak yenilenme sürecine girdiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna ilişkin, "Sandığın söylemek istediğini okuduk, değerlendirdik. Bu da bizim yapmakta olduğumuz çalışmalarda hızımıza hız kattı." dedi.

Yılmaz, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değinerek, seçimin ardından illeri gezerek değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirtti.

Parti teşkilatları ile bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"İllerimizde insanlarımızla kucaklaşıp, onlarla 31 Mart seçimi üzerinde değerlendirmelerimizi birlikte yaptık ve yapmaktayız. Seçimler AK Parti'de bir yenilenme, hızlanma, yeniden koşmaya vesile olacak. Siyasi tecrübesi, sosyolojik öngörüsü güçlü olan siyasi parti yönetimleri ve mensupları sandığı okur, değerlendirir. Keyfi, hamasi, iyi niyet söylemleriyle sandığın söylemek istediğini gölgede bırakmaz. Biz sandığın söylemek istediğini okuduk, değerlendirdik. Bu da bizim yapmakta olduğumuz çalışmalarda hızımıza hız kattı."

Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, partinin il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Politika Ekonomi Güncel batman

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