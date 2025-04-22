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Yurt Lig Voleybol Bölge Finalleri Bafra'da Başladı

Yurt Lig Voleybol Bölge Finalleri Bafra'da Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurt Lig Voleybol Bölge Finalleri, 23-27 Nisan tarihleri arasında Bafra'da gerçekleşiyor. Turnuvaya 8 ilden yaklaşık 113 öğrenci sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Yurt Lig Voleybol Bölge Finalleri, 23-27 Nisan tarihleri arasında Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenecek.

Bafra Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, sporcular açılış seremonisi gerçekleştirdi.

Turnuvaya Samsun'un yanı sıra Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan yaklaşık 113 öğrenci sporcu katıldı.

Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eğitim ve Kültür Faaliyetleri Şube Müdürü Erdem Okan, açılışta yaptığı konuşmada, katılımcı illere ve sporculara başarı diledi. Okan, Bafra'nın daha önce de başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, tüm sporculara başarılar diledi.

Açılış törenine, Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Bafra Kredi Yurtlar Yurt Müdürü Muhammet Emin Albayrak ile kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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