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Yurt Dışından Sipariş Edilen Ürünlere Ek Gümrük Vergisi Tepkisi

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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesine tepki göstererek, büyük şirketlerin vergi vermediği halde gençlerin aldığı hediyelerden yüzde 60 vergi alınmasının vatandaşa eziyet olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesine tepki göstererek, "Koskoca şirketler yıllardır bir kuruş vergi vermeden büyüyorken, gençlerin aldığı üç beş hediyeden, eşyadan yüzde 60 vergi alınacak. Vatandaşa nefes alacak tek bir alan bile bırakmamaya yemin etmişler" dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile e- ticarette 30 euronun altındaki eşyalar için AB ülkelerinden gelmesi durumunda yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 60 vergi uygulanacak. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, karara yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Büyük şirketlerden yıllardır vergi alamayan AKP'nin vatandaşın üç kuruşunun peşine düştüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kim ne yapmaktan mutlu oluyorsa oraya çöküyorlar"

"AKP şimdi de milletin online alışverişine musallat oldu. Zaten yurtdışına çıkamayan insanların uluslararası sitelerden aldığı ufak tefek eşyalara da göz koydular. Kim ne yapmaktan mutlu oluyorsa oraya çöküp milleti sömürüyorlar. AKP'nin anladığı tek ekonomi politikası bu. Hükümetin, yurtdışından yapılan online alışverişleri radarına almasının ardından yapılan vergi zamları vatandaşa eziyetten başka bir şey değil. Koskoca şirketler yıllardır bir kuruş vergi vermeden büyüyorken, gençlerin aldığı üç beş hediyeden, eşyadan yüzde 60 vergi alınacak. Vatandaşa nefes alacak tek bir alan bile bırakmamaya yemin etmişler."

"Hasta ve hasta yakınları bir de size haraç mı ödeyecek?"

Karar ile birlikte 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyadan alınacak vergi oranlarının vicdansızlık olduğunu ifade eden Deniz Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yurtdışındaki ilaçlar ülkemize gelsin, SGK geri ödeme listesine eklensin diyoruz. Bunlar milletin cebinden karşıladığı ilaca bir de vergi zammı yapıyor. Bu kadarı artık vicdansızlık, insafsızlık. Hali hazırda bin bir zorlukla yurtdışından ilaç bulmaya çalışan hasta ve hasta yakınları, bir de size haraç mı ödeyecek? Hastalıkla mücadele eden vatandaşa destek olmuyorsunuz bari köstek olmayın. Kasa boşsa adres belli. Vergi almadığınız firmalar gideceksiniz. Ballı ihaleler ile doyurduğunuz yandaşlara gideceksiniz. Gelip de vatandaşın boğazına yapışmayacaksınız. Bu millet sizi doyurmaya çalışmaktan yoruldu. Bunu da 31 Mart'ta gösterdi. Önümüzdeki genel seçimlerde de bu yaptıklarınızın hesabını size soracak."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Deniz Demir Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

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