Yurt Dışına Çıkış Harcı Bin 250 Liraya Yükseltildi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışına çıkış harcını 710 liradan 1250 liraya yükselten düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 liradan 1.250 liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği resmi gazetede yayımlandı.

Tebliğde, "Madde 1 -28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '710' ibaresi "bin250" şeklinde değiştirildiği; Madde 2- Bu Tebliğin 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girdiği; Madde 3-Bu Tebliğin hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüttüğü" kaydedildi.

