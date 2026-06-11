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5 ilde 6 kişiyi 1 milyon 680 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

5 ilde 6 kişiyi 1 milyon 680 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da polis, yurt dışı bağlantılı bir suç örgütü adına 5 ilde 6 kişiyi 1 milyon 680 bin TL dolandırdığı belirlenen T.A.'yı yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da, polis tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yurt dışı bağlantılı bir suç örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve 5 ilde 6 farklı kişiyi 1 milyon 680 bin TL dolandırdığı belirlenen T.A. (36) yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda T.A. isimli şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 12 adet mermi ele geçirildi. Araştırmada şüphelin, yurt dışı bağlantıları bulunan bir suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeleriyle koordineli hareket ettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde T.A.'nın, 1, 2 ve 4 Mayıs 2026 tarihlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C.'yi 700 bin TL, İ.K.'yi 273 bin TL, Aydın'ın Didim ilçesinde M.G.'yi 348 bin TL, Uşak'ta C.M.'yi 314 bin TL, Trabzon'un Arsin ilçesinde A.G.'yi 25 bin TL ve Ankara'nın Mamak ilçesinde F.S.'yi 20 bin TL dolandırdığı saptandı.

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 680 bin TL'lik dolandırıcılık olayına karıştığı değerlendirilen T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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