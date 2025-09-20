Yunus Emre Enstitüsü Somali'de Türkçe ve Kültür Faaliyetleriyle İki Halkı Birleştiriyor

Somali'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe eğitimi faaliyetleri ve kültür-sanat aktiviteleriyle iki halkı birbirine yaklaştırıyor.

YEE Somali Koordinatörü Özgür Can Yıldız, AA muhabirine, merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır bu görevi yürüten Yıldız, YEE'nin kuruluş amacının Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sanatsal birikimini diğer ülkelerde paylaşmak olduğunu hatırlattı.

"2017'den bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Yıldız, merkezin ülkenin başkenti Mogadişu'da 2017 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, hem Türkçe eğitimi hem de kültür-sanat faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Halihazırda Somali'deki çeşitli yerel makamlarla ortaklaşa düzenledikleri sergi, film gösterimleri gibi etkinliklere dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Somali, çok kendine has bir ülke. Buradaki faaliyetlerinizin direkt olarak halka nüfuz ettiğini görmek aslında çok büyük bir şans. Bu, çoğu ülkede kısmet olmayan bir şey. Bu açıdan kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Burada yaptığımız en ufak bir faaliyet, karşı taraftan çok büyük bir ilgi görüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve aynı zamanda motive ediyor. Zaten Türk halkına, Türkiye'ye olan çok büyük bir ilgi var Somalili kardeşlerimizde. Biz de bu ilgiye karşılık vermeye ve onları Türkiye'ye daha da yaklaştırmaya çalışıyoruz."

Yıldız, yerel üniversitelerle birlikte kendi kampüslerinde Türk sinema günleri düzenledikleri bilgisini paylaşarak, Türkiye'nin sinema alanındaki gelişmelerini onlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Somali'de, Türkiye'nin çeşitli spor dallarıyla ilgili yürüttükleri çalışmaları da anlatan Yıldız, geleneksel Türk okçuluğu eğitimini yakın zamanda Somali'de başlatacaklarını söyledi.

"Türkiye ile ilgili her şey Somalilileri çok heyecanlandırıyor"

Yıldız, "Türkiye ile ilgili her şey Somalilileri çok heyecanlandırıyor. Burada müthiş bir ilgi var Türkiye'ye. Dolayısıyla iki halkı birbirine daha da yaklaştıracak her türlü faaliyet elimizden geldiği kadarıyla burada gerçekleştirilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğretim faaliyetleri hakkında da konuşan Yıldız, "Biz kültür merkezimizdeki Türkçe kurslarımız haricinde Somali yerel okullarında Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasına önayak oluyoruz. Beş farklı okulla şu anda işbirliği anlaşmamız bulunuyor ve bu okullarda Türkçe, ikinci seçmeli dil olarak okutulmakta." diye konuştu.

"Her dönemde 1100 öğrenciye Türkçe eğitimi veriliyor"

Yıldız, merkezde her dönemde yaklaşık 1100 öğrenciye Türkçe eğitimi verdiklerini dile getirerek, bu sayının artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Ülkedeki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü için Türkçe öğretim materyalleri desteğinde bulunduklarını belirten Yıldız, bunun dışında Somali'nin sivil ve askeri yerel makamlarıyla çeşitli işbirlikleri kurarak özel sınıflar açtıklarını, burada farklı gruplarda ve seviyelerde Türkçe kursları düzenlediklerini söyledi.

Yıldız, YEE dışında Mogadişu'da ya da Somali'nin herhangi bir noktasında aktif olarak çalışan herhangi bir yabancı enstitü bulunmadığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki büyükelçiliklerin çoğu güvenli bölge olarak tabir edilen havalimanında faaliyetlerini sürdürmekte. Biz ise şehir merkezinde Somali halkının çok rahat girip çıkabildiği ve erişim sağlayabildiği bir kampüste faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu da tabii ki halkla olan etkileşimimizin, nüfuzumuzun çok daha olumlu bir şekilde seyretmesine vesile olan bir unsur."

Yıldız, "Somali'deki şartlar altında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, tanıtmaya ve Somalili kardeşlerimize her şekilde yardım etmeye hazırız." dedi.