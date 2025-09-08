Haberler

Yunanistan ve Libya'dan İkili İşbirliği Adımı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Genel Direktörü Belkasım Hafter ile işbirliği fırsatlarını görüştü. Yunan iş insanları, sonbaharda Bingazi'yi ziyaret edecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Genel Direktörü Belkasım Hafter ile Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı yazılı açıklamada, Yerapetritis ve Belkasım Hafter'in Atina'daki görüşmesinde ikili işbirliği fırsatlarının ele alındığını ifade etti.

Açıklamada, sonbahara Yunanistan'daki iş insanlarından oluşan bir heyetin Bingazi'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
