Yunanistan'da dün gün boyu uçuş iptallerine neden olan arızayla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Yunanistan'daki havalimanlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlar iptal edildi ve gecikmeler devam ediyor. Atina Başsavcısı, olayın araştırılması için acil soruşturma başlattı.

Yunanistan'daki havalimanlarında dün gün boyu uçuş iptallerine yol açan teknik arızaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre Atina Başsavcısı Aristidis Korias, dün havalimanlarında uçuşların iptal edilmesine neden olan teknik arızanın araştırılması amacıyla acil soruşturma başlattı.

Elektronik Suçlar Dairesince yürütülecek soruşturma kapsamında uçakların iletişimiyle ilgili tehlikeli müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve bu durumun tespiti halinde neredeyse tüm Yunanistan hava sahasını etkileyen sorunun kaynağı araştırılacak.

Dünkü arıza nedeniyle iptal edilen seferlerin birikmesi sebebiyle uçuşlardaki gecikmeler sürüyor.

Yunanistan Hava Trafik Hizmetleri frekanslarında dün sabah yaşanan teknik arıza nedeniyle, gün içinde planlanan uçuşlar gerçekleştirilememiş, onlarcası iptal edilmişti.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), uçuşlarda aksamalara yol açan arızanın, Yunanistan hava sahasını (FIR Atina) kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

IPA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08.59'da FIR Atina'da hizmet veren neredeyse tüm radyo frekanslarında eş zamanlı ve sürekli parazitlenmenin tespit edildiği bildirilmişti.

Aynı anda hava trafik kontrolünde kullanılan özel haberleşme hatları ile operasyonel telefon hatlarında da kesinti yaşandığı belirtilmişti.

Olayın kapsamı, coğrafi yayılımı ve süresi bakımından daha önce görülmemiş nitelikte olduğu, frekanslarda gözlenen parazitin sürekli ve istem dışı yayın şeklinde ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndan gece yapılan açıklamada arızanın giderildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
