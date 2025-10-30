Haberler

Yunanistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı kutlandı

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, yabancı ülkelerin Atina'daki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Büyükelçilikteki tören, İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasıyla başladı. Her iki marşa da Batı Trakyalı soydaş genç piyanist Demirkan Baltacı piyano performansıyla eşlik etti.

Büyükelçi Erciyes, konuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını iletti.

Törende konuşan Erciyes, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin son yüzyılda büyük ilerlemeler kaydettiğini, dinamik özel sektörü, genç ve eğitimli nüfusu, gelişmiş sanayisi ve yenilikçi girişimciliğiyle dünyanın ilk 20 büyük ekonomisi arasında yer aldığını belirtti.

Erciyes, Türkiye'nin temel ihtiyaç malzemelerinden gelişmiş savunma sanayisi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yaptığını vurgulayarak, 2025 yılı ihracatının 290 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Türk-Yunan ilişkilerine de değinen Erciyes, ilişkilerdeki pozitif iklimin, ekonomi, ticaret, turizm ve kültür gibi pek çok alanda somut sonuçlar verdiğini, bu ivmenin muhafazasının her iki ülkenin de yararına olacağını ve tüm temel meselelerin çözümüne de imkan verecek bir ortam yaratacağını vurguladı.

Erciyes, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ege ve Akdeniz'de ezeli barışın mümkün olabileceğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, Türkiye'nin bu vizyonu hayata geçirebilecek siyasi iradeye ve cesarete sahip olduğunun altını çizdi.

Bu bağlamda, iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı şekilde yapılacak samimi ve anlamlı bir diyalog ile çözülebileceğini belirten Erciyes, bunun için Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve tarihten husumet değil dostluk çıkarılması, akıl ve sağduyu ile geleceğe bakılması, Türkiye'ye yönelik temelsiz korku, ön yargı ve yanlış algıların bırakılması gerektiğini kaydetti.

Resmi törenin ardından davetlilere, geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
