Yunanistan'da Çiftçiler Devlet Destekleri İçin Eylem Düzenledi

Güncelleme:
Atina'da bir araya gelen çiftçiler, devlet desteklerinin ödenmesi ve artan üretim maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle eylem yaptı. Çiftçiler, OPEKEPE'deki yolsuzluk soruşturması sebebiyle geciken ödeneklerin hızla ödenmesini istediklerini belirttiler.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çiftçiler, devlet desteklerinin ödenmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle eylem düzenledi.

Ulusal Ziraat Kooperatifleri Birliğinin çağrısıyla ülke genelinden çiftçi ve besiciler, sektörün sorunlarına dikkati çekmek için Atina merkezinde bir araya geldi.

Çiftçiler, önce Tarımsal Kalkınma Bakanlığına, ardından da Avrupa Birliği Savcılık Ofisinin (EPPO) ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı kamu kurumu OPEKEPE'nin merkez binasına yürüdü.

Çiftçiler, üretimde artan maliyetlere dikkati çekerek, OPEKEPE'deki yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken devlet desteklerinin bir an önce ödenmesini istedi. Eylemciler, ayrıca ülkedeki küçükbaş hayvancılığı olumsuz etkileyen çiçek hastalığı nedeniyle besicilerin uğradığı zararların karşılanmasını talep etti.

EPPO, OPEKEPE aracılığıyla sağlanan ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle mayısta soruşturma başlatmıştı. Bu nedenle, haziranda kabineden 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmiş, yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler askıya alınmıştı.

Yunanistan'daki küçükbaş hayvanlarda ağustostan bu yana görülen çiçek hastalığı nedeniyle ise Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde yaklaşık 32 bin küçükbaş hayvan itlaf edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
