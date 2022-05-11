Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlılarından 4'ü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlılarından 4'ü tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlılarından 4'ü tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, G.C, M.Y. ve S.K. tutuklandı. Diğer zanlılar A.K, H.V, M.A.F. ve Ç.İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de 4 Mayıs'ta Doyran köyü yakınlarında durdurulan otomobildeki 8 kişinin "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlenmişti. Aralarında eski polis ve öğretmenlerin de olduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title