Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülkesinin en büyük güvencesinin AB üyeliği olduğunu söyledi

Güncelleme:
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı konuşmada ülkesinin en büyük güvencesinin Avrupa Birliği üyeliği ve uluslararası ittifaklar olduğunu belirtti. Küresel çatışmalara dikkat çekerek Yunanistan'ın askeri varlık gösterdiği bölgeleri ve uzun vadeli savunma planlarını açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin en büyük güvencesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve uluslararası ittifakları olduğunu belirtti.

Dendias, Yunan-Amerikan Birliği tarafından düzenlenen "Jeopolitik gelişmeler ve Yunanistan'ın geleceği" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel ölçekte artan çatışmalara dikkati çekti.

Uluslararası sistemde artan gerilimlere işaret eden Dendias, dünyanın yeniden "güç merkezli" bir döneme girdiğini, Yunanistan'ın en büyük güvencesinin AB üyeliği ve uluslararası ittifakları olduğunu dile getirdi.

Dendias, "Dünya yeniden 'savaş her şeyin babasıdır' anlayışına dönmüş durumda." diyerek, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar birçok bölgede istikrarsızlık yaşandığına işaret etti.

Yunanistan'ın uluslararası misyonlarda geniş bir askeri varlık gösterdiğini ifade eden Dendias, ülkenin Bosna-Hersek, Kosova ve Orta Doğu dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde görev aldığını hatırlattı.

Konuşmasında savunma alanındaki uzun vadeli planlamaya da değinen Dendias, 20 yıllık savunma programı kapsamında ülkenin "bütüncül bir savunma yaklaşımına" geçtiğini, yeni sistemlerin yapay zeka destekli şekilde entegre edileceğini söyledi.

Dendias, savunma teknolojilerinde yerli üretimin artırılmasının hedeflendiğini ve altyapıların korunmasının öncelikli hale geldiğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
