Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yunan eski bakan yardımcısı Çakri, Fransa notasını Atina için yenilgi saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çakri, Fransa'nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye'ye gönderdiği diplomatik notanın Ankara için kazanım, Atina için yenilgi olduğunu belirtti. Çakri, Yunan hükümetinin süreçte geri adım attığını ve Fransa'dan beklediği desteği alamadığını ifade etti.

Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Fransa'nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye'ye gönderdiği diplomatik notanın Ankara açısından kazanım, Atina açısından ise yenilgi olduğunu belirtti.

Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede Çakri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı projesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştiren Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti.

Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini, Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkati çeken Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.

Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceği değerlendirmesinde bulunan Çakri, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını ifade etti.

Çakri, Yunan hükümetine diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklama ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi verme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur

Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Bakan skandala sessiz kalamadı
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba57

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı