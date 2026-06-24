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Yunanistan'da çiftçiler, artan maliyetler ve ödenmeyen destekler için protesto düzenledi

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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Malgara bölgesinde çiftçiler, artan üretim maliyetleri ve ödenmeyen destekler nedeniyle traktörleriyle protesto düzenledi. Polis, kara yolunu kapatma girişimini engelledi.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Malgara bölgesinde çiftçiler, artan üretim maliyetleri ve ödenmeyen destekler nedeniyle protesto düzenledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Malgara ile Kimina ve Halastra'dan çiftçiler traktörleriyle Malgara Kavşağı'nda bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

Çiftçilerin ulusal kara yolunun bir şeridini sembolik olarak trafiğe kapatma girişimi polis tarafından engellendi. Güvenlik güçlerinin kara yoluna konuşlandırdığı araçlarla traktörlerin yola çıkışına izin verilmedi.

Kimina-Malgara Çiftçiler Birliği Başkanı ve pirinç üreticisi Kostas Sefis, çiftçilerin kış aylarındaki eylemlerden bu yana sorunlarının çözülmediğini belirterek, üreticilerin ekonomik açıdan zor durumda olduğunu söyledi.

Sefis, üretim maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek mazot fiyatlarının yaklaşık yüzde 30, tarım ilaçlarının ise yüzde 20 yükseldiğini ifade etti.

Bölgede yaklaşık 100 bin ton pirincin depolarda alıcı beklediğini anlatan Sefis, hükümet tarafından vadedilen dönüm başına 70 avroluk desteğin de henüz ödenmediğini aktardı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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