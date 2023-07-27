Yumurtalık Sahilinde Atlı Polisler Güvenliği Sağlıyor

ADANA'nın Yumurtalık ilçesindeki sahilde güvenliğin sağlanması amacıyla atlı polisler devriye geziyor.

Adana'nın Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün atlı polisleri, yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı sahilde, güvenlik amacıyla, gün boyu devriye geziyor. Aralarında kadın polislerin de olduğu atlı devriye ekipleri, sahildeki tatilciler tarafından ilgi görüyor. Aşırı sıcak nedeniyle tatile gelenlerin tercih ettiği park ve bahçelerde de devriye gezen atlı polisler özellikle kendilerine yakın ilgi gösteren çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Denize girenler, atlı polislerin devriye gezmesi nedeniyle gönül rahatlığıyla tatil yaptıklarını söyledi.