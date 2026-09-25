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Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Bakan Güler'e MSB'de adı yazılı forma takdim etti

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Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Bakan Güler'e MSB'de adı yazılı forma takdim etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Güler, yöneticiler ve futbolcularla sohbet etti; sporcular Bakan'a üzerinde 'Yaşar Güler' yazılı forma takdim etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yöneticilerle ve futbolcularla sohbet eden ve onlarla yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler'e sporcular tarafından üzerinde 'Yaşar Güler' yazılı forma takdim edildi."

Kaynak: ANKA
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