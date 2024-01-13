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Yüksekova'da kardan kapanan köyde baygınlık geçiren çocuk hastaneye ulaştırıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde baygınlık geçiren çocuk, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde baygınlık geçiren çocuk, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasında baygınlık geçiren 2,5 yaşındaki Evrim Şen'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, zorlu çalışmanın ardından yolu açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi evde yapılan çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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