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Yüksekova'da Gençlere Havacılık Eğitimi Veriliyor

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Türk Hava Kurumu eğitmenleri, Yüksekova'da gençlere havacılık sevgisini aşılamak için eğitim veriyor. Gençlere yamaç paraşütü, serbest paraşüt ve model uçak yapımı eğitimleri veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler uluslararası alanda geçerli sertifika alıyor ve kurs açma imkanı elde ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) eğitmenleri, Sportif Havacılık Akademisine katılan gençlere verdikleri eğitimle havacılık sevgisini aşılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan Sportif Havacılık Akademisinde, gençlere yamaç paraşütü ve serbest paraşüt eğitimlerinin yanında model uçak yapımı da öğretiliyor.

Akademideki eğitimlere katılan birçok genç, THK eğitmenlerinden yamaç paraşütüyle uçmayı öğrenip ilk uçuşlarını gerçekleştirirken, 42 kursiyer de model uçak konusunda eğitim alıyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kitap Kafe'de oluşturulan atölyede model uçak yapımının inceliklerini ve yaptıkları uçakları uçurmayı öğrenen gençler, yaklaşık bir haftalık eğitimleri başarıyla tamamlamaları durumunda uluslararası alanda geçerliliği olan sertifika almaya da hak kazanıyor.

Bu sayede havacılığa merak salan, kendilerini geliştiren gençler, öğrendikleri bilgileri diğer gençlere de aktarabilmek için kurs açma imkanı da elde ediyor.

"Kursumuza yoğun talep var"

Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu ve model uçak eğitmeni Hasan Tur, AA muhabirine, kentte gençlere model uçaklar ve havacılık hakkında bilgi vererek onlara havacılığı sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin havacılığa ve uçaklara ilgi duyduğunu belirten Tur, şunları kaydetti:

"Yüksekova'da model uçak eğitimi ilk defa veriliyor. Havacılığa büyük bir ilgi var. Kursiyere uçakların nasıl uçtuğunu, havada nasıl kaldığını, kule ile nasıl iletişime geçildiğini anlatıyoruz. Şu an 42 öğrencimiz var. Kursiyerlerimiz eğitimin ardından yaptıkları model uçakları uçuracak seviyeye geliyor. Katılımcılara uluslararası alanda geçerli sertifika veriyoruz. Sertifika sahipleri ileride kurs açma imkanına sahip oluyor. Gençlerimiz el becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Onlara eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kursumuza yoğun talep var. Daha fazla eğitmenin katılımıyla kurslar düzenlemeyi hedefliyoruz."

"Burada verimli zaman geçiriyoruz"

Kursiyerlerden Mert Rauf Kaya ise model uçak kursunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını, katılmak için müracaat ettiğini aktardı.

"Ata" adını verdiği model uçağı tasarlamaya çalıştığını anlatan Kaya, "Uçağın kanatlarını, gövdesini, yükseliş ve dönüş dümenini yaptık. Kaplamasını da yapacağım. Burada verimli zaman geçiriyoruz. Bize bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Elzanur Durmaz da "Kursu çok anlamlı ve güzel buluyorum. Model uçak yapımı hakkında eğitim aldık. Modeli uçağı tasarlarken büyük keyif aldım. Destek verenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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