Yüksekova Belediyespor Silopi Belediyesi'ni 6-0 Mağlup Etti

Yüksekova Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D Grubu 12. hafta karşılaşmasında Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübünü 6- 0 mağlup etti.

Kent merkezindeki Merzan Futbol Sahası'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Yüksekova Belediye Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yüksekova ekibi, bulduğu 5 gole maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyete puanını 33'e çıkaran mavi beyazlılar, grup liderliğini sürdürdü.

Maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Belediye Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.