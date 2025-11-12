Yükseköğrenim Burs Başvuruları İçin Son Tarih 31 Ekim 2025

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2025-2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında sonlanırken, değerlendirme süreci devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013 yılından bu yana Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

'İLK ÖDEME EKİM AYINDAN İTİBAREN'

Açıklamada, "Başvuruların değerlendirme süreci, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs sonuçlarını açıklamasının ardından başlatılmış olup hala devam etmektedir. Aynı şekilde, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yükseköğrenim burs başvuruları da tamamlanmış ve değerlendirme süreci sürmektedir. Değerlendirme işlemleri sona erdiğinde, sonuçlar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır. Aylık miktarı 3 bin TL olan bursu almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca ödeme yapılacak; ilk ödeme, ekim ayından itibaren geriye dönük olarak gerçekleştirilecektir. Öte yandan, sosyal medya ve internet sitelerinde görülen burslarla ilgili asılsız haberler ile sahte sayfalara itibar edilmemesi; vatandaşlarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasına neden olabilecek işlemlerden kaçınması açısından önem taşımaktadır. Burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca VGM resmi sitesinden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.