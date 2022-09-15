Yozgatlı Besici: "Millet Bitmiş, Köylü Perişan. Bu İnsanlar Artık Malını Denize Sürecek Hale Geldi"

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde besicilik yapan Abdullah Arun, artan maliyetler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e video göndererek anlattı. Besici Arun, "Malını satanın haddi hesabı yok. Millet bitmiş, köylü perişan. Koyuncu perişan. Bir çobanın aylığı 7 milyar. Bu millet ne yapacak? Bu millete 150 milyon destek kredisi verdin. Bir senede o hayvan yedi. Bu insanlar artık malını denize sürecek hale geldi. Köylü, çiftçi hiç kimse kalmadı” dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde besicilik yapan Abdullah Arun, artan maliyetler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e video göndererek anlattı. Besici Arun, "Malını satanın haddi hesabı yok. Millet bitmiş, köylü perişan. Koyuncu perişan. Bir çobanın aylığı 7 milyar. Bu millet ne yapacak? Bu millete 150 milyon destek kredisi verdin. Bir sene de o hayvan yedi. Bu insanlar artık malını denize sürecek hale geldi. Köylü, çiftçi hiç kimse kalmadı" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde besicilik yapan Abdullah Arun, yaşadıkları sıkıntıları anlattığı videoyu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e gönderdi. Arun, şunları söyledi:

"Sayın Tarım Bakanım, biz bu hayvanları 47 liraya aldık 55 liraya mal oldu. Sen hayvancının önünü açmak için ihracatı açtın ama kime açtın ihracatı? Aracı firmalara mı? Biz malımızı satamaz olduk. Sen gittin şu bölgeden bunu alacağım, bu bölgeden şunu alacağım… Adam Ağrılı geliyor, buradan alamıyor. Karslı geliyor oradan alamıyor. Yozgatlı buradan satamıyor. Samanın kilosu bin 500 lira, yoncanın kilosu 3 bin lira, arpanın kilosu 6 bin lira. Fenni yemin kilosu 3 bin 350 lira. Biz bu hayvanları aldık 3 aydır elimizde. Bize 45 lira fiyat veriyorlar, Et süt kurumlarını açtın, kesim yapıyorsun. Dana keser gibi halatla yoluyorlar. Bu mu köylüyü çiftçiyi korumak… Senin de çocuğun var. Herkes çocuğuna çoluğuna ekmek götürüyor. Bunun vebalinin altından nasıl kalkacaksın?

"2 SENE SONRA BU TÜRKİYE BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Dişi koyunun kilosu 60 lira. Malını satanın haddi hesabı yok. Millet bitmiş, köylü perişan. Koyuncu perişan. Bir çobanın aylığı 7 milyar. Bu millet ne yapacak? Bu millete 150 milyon destek kredisi verdin. Bir sene de o hayvan yedi. Bu insanlar artık malını denize sürecek hale geldi. Köylü, çiftçi hiç kimse kalmadı. Aracı firma geliyor, anlaşmalı 45 lira veriyor ama bizim malımız 55 liraya mal oldu. Soran da yok; sen aç mısın git Sivas'tan al, sen Ağrı'dan al, sen Siirt'ten al… Bu firmalar kimler? Bunu direk hayvancıyla niye muhatap etmiyorsunuz? Bu milletin vebali sizden sorulur. Herkes çok perişan, millet aç, susuz. Malına yem yedire yedire usandı. 2 sene sonra bu Türkiye bunun bedelini ödeyecek. 80 milyon ödeyecek. Milletin malı para etmezken, dışardan ithal hayvan getiriyorsun. Bu hayvanları yarın besleyip de kim ne yapacak? Köylü malını kime satacak?"

"GEÇEN SENE 95 LİRAYA ALDIĞIMIZ YEM BUGÜN 280-330 LİRA ARASI"

Gürer'in Niğde'de dinlediği bir besici Hacı Hüseyin Goygun da şunları söyledi:

"Yem girdilerinden, maliyetlerden hep şikayetçiyiz. Geçen sene 95 liraya aldığımız yem bugün 280-330 lira arası. Girdiler çok arttı. Şu an 180 anaç koyunum var, 180 kadar da kuzumuz var. Banka borcum var 400 milyara yakın. Şu anda bu borcu hayvanları satsam karşılar mı karşılamaz mı bilmiyorum. Yıllık 35 lira destek alıyoruz hayvan başı. Bir günlük yem parasını bile karşılamaz."