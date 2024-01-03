Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Özkan, Yozgat'ın sanayileşmede hızlı yol katederken, kadim bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.

Tarıma ve hayvancılıkla ilgili neler yapılabileceğinin değerlendirmesini yaptıklarını aktaran Özkan, "2023'te yapılan çalışmaları göz önüne alarak geleceği planlamak üzere bir araya geldik. Tarım ve hayvancılık konusunda adı üzerinde Bozok Yaylası'nda ve kadim verimli topraklardayız. Buradaki işleyişimizde sulama imkanlarımız, bilinçli tarım, suyu bilinçli kullanmak. Su son derece önemli konulardan biri. Bu konuda neler yapabiliriz, onun üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız." dedi.

Özkan, kentin şeker pancarı ve hububatta iyi olduğunu ifade ederek, "Amacımız, üreticimizin alın terini değerlendirmek, ekonomide daha renkli ve daha etkili bir hale getirmek. Sulu ve kuru tarım ile hayvancılığı bir anda yürütmek, birbirine destek olan sektörler haline getirmek ve bunun yanı sıra da gelişen sanayimizin tarım üzerindeki etkilerini ve neler yapmamız gerektiğini değerlendirmek üzere bir aradayız." diye konuştu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.