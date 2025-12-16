Haberler

Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret

Yozgat Ticaret Borsası üyelerinden Sivas'taki borsaya ziyaret
Güncelleme:
Yozgat Ticaret Borsası heyeti, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, akreditasyon kriterleri ve kalite yönetimi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Yozgat Ticaret Borsası heyeti, Sivas'taki borsayı ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Yozgat Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet Türkekul, Genel Sekreter Yasemin Erkekli ve Akreditasyon Sorumlusu Demet Türkekul'dan oluşan heyet, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında kıyaslama ziyareti gerçekleştirmek üzere Sivas'taki borsaya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Yozgat heyeti, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, Başkan Yardımcısı Mikayil Kurt ve Genel Sekreter Mihrali Dayı ile bir araya geldi.

Toplantıda, TOBB Akreditasyon Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalar, iyi uygulama örnekleri ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik süreçler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, akreditasyon kriterleri, kalite yönetimi, üye memnuniyeti, hizmet süreçleri ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ele alınırken, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

Karakaya, ziyaretlerinden dolayı Yozgat Ticaret Borsası heyetine teşekkür ederek, TOBB Akreditasyon Sistemi'nin borsaların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
