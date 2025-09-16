Haberler

Yozgat'ta Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi
Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen programda, iklim değişikliğinin sonuçları ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları üzerine sunumlar yapıldı. AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Abdulmenaf Turan, Türkiye'nin iklim krizi karşısındaki durumunu ve yeşil kalkınma adımlarını dile getirdi.

Yozgat'ta yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı programı yapıldı.

Ak Parti İl Başkanlığında gerçekleşen programda, iklim değişikliğinin sonuçları, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Abdulmenaf Turan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin daha fazla kalkınabilmek için doğayı kötü kullandığını belirten Turan, "Bu süreçte atmosfere salınan zehirli gazlar havayı ısıttı, buzullar eridi. Doğadaki denge bozulunca kış yaza, yaz kışa benzemeye başladı. Yağması gereken yağmur yağmadı, yetişmesi gereken ürünler yetişmedi. Ekonomiye de yansıyan bu durum tedarik zincirlerini ve gıda üretimini etkiledi." dedi.

Turan, Türkiye'nin bu tablo karşısında kararlı bir duruş sergilediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeşil kalkınma devrimi başlatıldı. Bugün hamdolsun AK Parti, 'Ben bu memleketi yeşile tekrar kavuşturup, iklim değişikliğine karşı vatandaşımı koruyacak adımlar atmak, bundan kaynaklanan ekonomik kayıpları da giderebilmek için birtakım mekanizmalar geliştirmek zorundayım' dedi ve bu işe başladı. Şimdi ortaya çıkabilecek hiçbir şey doğamızın, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini korumaktan çok daha önemli olamaz. Bizler bunun için yola çıktık."

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
