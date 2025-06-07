Yozgat'ta Şakayık Üretimi Don Vurdu

Yozgat'ta Şakayık Üretimi Don Vurdu
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Hollanda'dan getirilen şakayık tohumları, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde don nedeniyle zarar gördü. Üretici Bülent Höke, 8 dönümlük alanda yaptığı şakayık üretiminde ciddi kayıplar yaşadı.

Hollanda'dan gelen şakayık çiçeklerini Yozgat'ta don vurdu

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyünde 13 yıldır çiçek üretimi yapan gurbetçi Bülent Höke'nin Hollanda'dan getirttiği şakayık tohumları, mart ayı sonunda yaşanan don nedeniyle zarar gördü. Höke, bitkilerde sararma ve hastalık oluştuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

2012 yılında Hollanda'dan memleketi Yozgat'a dönerek şakayık üretimine başlayan Bülent Höke, yaklaşık 8 dönümlük alanda üretim yaptığını söyledi. Şakayık çiçeklerini İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum ve Trabzon'a gönderdiğini belirten Höke, mart ayında yaşanan don olayının şakayıkları olumsuz etkilediğini ifade etti.

O dönemde yurt dışında bulunduğu için müdahale edemediğini anlatan Höke, "Mart ayının başında hava oldukça sıcaktı, şakayıklar canlanmaya başladı. Ancak ayın sonunda yaşanan ani soğuk nedeniyle bitkiler dondu. Geri döndüğümde bitkilerde sararma ve hastalık oluştuğunu fark ettim. Çeşitli ilaç ve gübreler denedim ancak fayda etmedi" dedi. Don nedeniyle yaklaşık 4 dönümlük ekili alanın tamamen zarar gördüğünü belirten üretici Höke, geriye kalan çiçeklerin ise istenilen verimi vermediğini söyledi. Şakayık üretiminin İç Anadolu'da yavaş yavaş yayılmaya başladığını ifade eden Höke, "2012 yılında Hollanda'dan tohumu getirip ektik. Bir yıl bekledikten sonra üretime başladık. Yaklaşık beş-altı yıl güzel gitti. Sonra bir dolu vurdu doludan da etkilendik. Bu yıl havanın soğuk gitmesinden dolayı bitki etkilendi ve bazı yerlerde hastalık oldu. Yurt dışında olduğum için zamanında yetişemedim. Böyle olunca sararma olayı oldu. Kullandığım gübreler bir fayda etmedi. Yaklaşık 8 dönüm ekili alanın dört dönümü yandı. Kalan çiçekler de aşırı verimli olmuyor. Bu çiçekleri İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum ve Trabzon'a gönderiyoruz. Şakayık üretimi İç Anadolu'da yavaş yavaş başladı. Benden sonra Türkiye genelinde 10-15 üretici devam ediyor, onların durumları nasıl bilmiyorum. Karaman'da üretici bir arkadaşım var o da etkilenmiş onda da yanma olmuş" diye konuştu.

Bülent Höke, bitkilerdeki sararmayı ve hastalığı önleyecek bir gübre ya da ilaç önerisi beklediğini de söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Güncel
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