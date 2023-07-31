Yozgat'ta Kişniş Hasadı: 337 Kilogram Ürün Elde Edildi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazlıyan İlçesi Gövdecili köyünde yapılan kişniş hasadında 337 kilogram ürün elde edildi. Kişniş bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. Yozgat'ta yapılan deneme ekiminde beklenenin üzerinde verim alındı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Boğazlıyan İlçesi Gövdecili köyünde 1,5 dekar alana ilk defa ekimi yapılan kişniş hasadından 337 kilogram ürün elde edildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Gövdecili köyünde İdris Oğuzhan isimli çiftçiye ait 1,5 dekarlık alana ilk defa ekilen tıbbi ve aromatik bitki türlerinden olan kişniş bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. 1.5 dekar alana ekilen kişnişte verim beklenenin üzerinde oldu. Hasat sonrası 337 kilogram verim elde edildi.

Yozgat'ta tıbbi ve aromatik ürünleri artırmak ve ürünlerin yöreye uyumlarını sağlamak amacıyla kişniş deneme ekimi yaptıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, "Bu yıl da kişniş bitkisini ilimiz ekolojik şartlarında yetişme ve gelişmesini gözlemlemek amacıyla ekim ve üretimini yaptık. Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Çiftçimiz İdris Oğuzhan'ın 1,5 dekarlık deneme tarlasına 2,5 kilogram tohum ekildi ve 337 kilogram ürün alındı. Normalde dekar başına 80-100 kilogram ürün alınırken bizim bu denememizde dekara 225 kilogram verim alındı." dedi.

Kişniş ve benzeri tıbbi aromatik bitkileri ekmek isteyen çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini de belirten Özkaya çiftçilere rehberlik etmeye hazır olduklarını söyledi. - YOZGAT