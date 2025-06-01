Yozgat'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Yozgat'ın Saraykent ilçesi ve Lök köyünde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına ve ağaçlara ciddi zararlar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu, bölgede pek çok olumsuz etki yarattı.

Yozgat'ı etkisi altına alan dolu, bazı bölgeleri beyaza bürüdü

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesi ve merkeze bağlı Lök köyünde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Yozgat'ta gün içerisinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Merkeze bağlı Lök köyünde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Saraykent ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası arazi beyaza büründü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dolu yağışının ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdiği görüldü.

Köy sakinlerinden Ömer Öcal, "Çok yoğun bir dolu yağışı oldu köy tamimiyle bu yağıştan etkilendi. Bir komşumuz arabasını doludan korumak isterken hafif şekilde doludan etkilendi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Güncel
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