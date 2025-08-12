Yozgat'ta AK Parti Yatırımları ve Projeleri Tanıtıldı

Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Şahan, AK Parti'nin Yozgat'ta hayata geçirdiği yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Şahan, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı, İl Halk Kütüphanesi, stadyum ve Yerköy ilçesindeki Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kentin ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Şahan, bu süreçte taviz vermeden ilerlediklerini ve terörü tamamen bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kandemir de kütüphane inşaatının yıl sonunda tamamlanacağını, stadyumun ise ekim ayı sonunda hizmete gireceğini anlattı.