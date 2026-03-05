Haberler

Babasından öğrendiği yorgancılık mesleğini devam ettiriyor
Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yorgancılık yapan Gökay Yavuz, 17 yaşında başladığı mesleğini babadan kalma bir geleneği sürdürerek 45 yaşında devam ettiriyor. Çeyiz kültürünün azalmasıyla birlikte yaşanan talep düşüşüne rağmen el emeği yorgan üretmeye devam ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yorgancılık yapan 45 yaşındaki Gökay Yavuz, 17 yaşında babasının yanında başladığı mesleğini sürdürüyor.

Yavuz, yaptığı açıklamada, yorgancılığın kendileri için bir aile mesleği olduğunu, tüm zorluklara rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Çeyiz kültürünün azalmasıyla birlikte saten yorganlara olan talebin büyük ölçüde düştüğünü anlatan Yavuz, aylık ortalama 25-30 yorgan ürettiklerini söyledi.

Fabrikasyon ürünlerle el emeği yorgan arasındaki farkın büyük olduğunu vurgulayan Yavuz, "Pamuklu yüz ve kaliteli yün çok önemli. Elyaf ya da yünün kalitesi yorganın dayanıklılığını belirler. Biz el emeğiyle sağlam dikiş yapıyoruz. Fabrikasyon ürünlerde ise daha ince iplik ve daha zayıf döşeme kullanılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
