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YÖK ile British Council'ın Going Global Konferansı ilk kez İstanbul'da yapılacak

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YÖK ile British Council işbirliğiyle düzenlenen Going Global Konferansı, 17-19 Kasım'da ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Konferansın Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğüne ve yeni akademik işbirliklerine katkı sağlaması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve British Council işbirliğiyle 17-19 Kasım'da Türkiye'de ilk kez "Going Global Konferansı" düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası yükseköğretimin önemli buluşmalarından "Going Global Konferansı" Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da "Geleceğe Hazır Yükseköğretim" temasıyla düzenlenecek konferans, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan yükseköğretim temsilcilerini bir araya getirecek.

British Council ve Birleşik Krallık'tan temsilcilerin de katılacağı konferansın 17 Kasım'daki resmi açılış töreninde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yapacak.

Açılış töreninin ardından konferansta yükseköğretim sistemlerinin büyüme, dayanıklılık ve değişen küresel koşullara uyum kapasitesinin değerlendirileceği genel oturum düzenlenecek.

Türk yükseköğretim sisteminin araştırma kapasitesi uluslararası katılımcılarla paylaşılacak

Konferansta, yapay zekanın yükseköğretime entegrasyonu, dijital dönüşüm, kalite güvencesi, geleceğin meslekleri, istihdam, yeşil beceriler ve kapsayıcılık konuları değerlendirilecek

Türkiye'nin ulusötesi eğitim deneyimi, akademik hareketlilik ve uluslararası işbirliği modelleri özel oturumlarda ele alınacak. Türk yükseköğretim sisteminin yapısı, politikaları, eğitim ve araştırma kapasitesi ile kalite güvencesi süreçleri de uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

British Council tarafından yılda bir kez düzenlenen konferans, dünya genelinde yükseköğretimin karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı uluslararası bir platform niteliği taşıyor.

Birleşik Krallık ile dünyanın farklı şehirleri arasında dönüşümlü gerçekleştirilen konferans, ülkeler ve üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını ve yeni akademik işbirliklerini teşvik ediyor.

"Türk yükseköğretiminin dünya akademi çevreleriyle ilişkilerinin güçlenmesi açısından önem taşıyor"

YÖK Başkanı Özvar'ın, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson ile 22 Ekim'de konferansın hazırlıklarının ele alındığı görüşmesine de değinilen açıklamada, Özvar'ın görüşme sonrasında yaptığı şu değerlendirmeye de yer verildi:

"Konferansın ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olması, Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğü ve dünya akademi çevreleriyle ilişkilerinin güçlenmesi açısından ayrı bir önem taşıyor. Farklı ülkelerden yükseköğretim temsilcilerini bir araya getirecek bu buluşmanın, ortak araştırma imkanlarının değerlendirilmesine ve üniversiteler arasında yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA
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