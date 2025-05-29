YOİKK 2025 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2025 yılı ilk toplantısını, kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çeşitli reform adımları değerlendirildi.

Toplantının gündeminde, 2024 Eylem Planı kapsamında bugüne kadar tamamlanan 37 reform adımı yer aldı. Ayrıca, 2025 yılı için hazırlanan YOİKK Eylem Planı'nın öncelikleri, iş dünyası ile yapılan istişareler doğrultusunda belirlenen somut başlıklar üzerinden ele alındı.

Toplantıda, yargı süreçlerinden yatırım teşviklerine, finansmana erişimden yeşil dönüşüme kadar geniş bir yelpazede yapılacak reformlar tartışıldı. Bu reformların, Türkiye'nin yatırım ortamını daha öngörülebilir, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutan bir yapıya kavuşturmak amacı taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 yılı ilk toplantımızı, kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdik.

Bugünkü toplantımızda; 2024 Eylem Planı kapsamında bugüne dek tamamlanan 37 reform adımını değerlendirdik. 2025 YOİKK Eylem Planı'nın önceliklerini; iş dünyasıyla istişare içinde belirlenen somut başlıklar üzerinden ele aldık. Yargı süreçlerinden yatırım teşviklerine, finansmana erişimden yeşil dönüşüme kadar geniş bir alanda yeni döneme dair reform ajandasını ortaya koyduk. Dünya Bankası Business Ready çalışmaları kapsamında uluslararası sıralamalardaki konumumuzu daha da ileri taşıyacak eylemleri gözden geçirdik. Mesleki eğitim-istihdam uyumu odağında Meslek Yüksekokulları Yol Haritası'nı değerlendirdik.

Yatırım ortamını daha öngörülebilir, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği önceleyen bir yapıya kavuşturmak için kamu-özel sektör iş birliğiyle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu sürece değerli katkılar sunan tüm YOİKK paydaşlarına teşekkür ediyor, 2025 Eylem Planı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."