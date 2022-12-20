YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (5) Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN TÜRKİYE'DEEsenboğa Havalimanı girişi Resmi karşılama için asılan Suudi Arabistan ve Türk bayrakları Selman'ın bulunduğu kafilenin havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN TÜRKİYE'DE Esenboğa Havalimanı girişi Resmi karşılama için asılan Suudi Arabistan ve Türk bayrakları Selman'ın bulunduğu kafilenin havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın atlı birliklerle gelişi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı karşılaması Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın beraberindeki heyetlerle selamlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın basın için poz vermesi AFGANİSTAN'IN PAKTİKA VİLAYETİNDE GECE MEYDANA GELEN 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1150 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Deprem sonrası hasar gören binalar Telef olan hayvanlar Hayatını kaybedenler Hastanelerde tedavi gören depremzedeler DİN ALİMİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU, HAYATINI KAYBETTİ Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun katıldığı programlardan detay (Arşiv) Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni - Fatih Camisi (dron) Cenaze namazına katılan vatandaşlar (dron) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Cuma hutbesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cenazenin omuzlara alınması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında cenazeyi omuzlaması Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kabri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kabrini ziyarete gelenler GALATASARAY KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından düzenlenen imza töreni Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşması Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un konuşması İmza töreninden detaylar SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN TÜRKİYE'DE (22 HAZİRAN) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Yapılan açıklamada, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı. AFGANİSTAN'IN PAKTİKA VİLAYETİNDE GECE MEYDANA GELEN 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1150 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ (22 HAZİRAN) Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1150 kişi yaşamını yitirdi. DİN ALİMİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU, HAYATINI KAYBETTİ (23 HAZİRAN) Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. GALATASARAY KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU (23 HAZİRAN) Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kaynak: AA / Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Suudi Arabistan Güncel Haberler

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