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YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (5)

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN TÜRKİYE'DEEsenboğa Havalimanı girişi Resmi karşılama için asılan Suudi Arabistan ve Türk bayrakları Selman'ın bulunduğu kafilenin havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN TÜRKİYE'DE

Esenboğa Havalimanı girişi

Resmi karşılama için asılan Suudi Arabistan ve Türk bayrakları

Selman'ın bulunduğu kafilenin havalimanından ayrılması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın atlı birliklerle gelişi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı karşılaması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın beraberindeki heyetlerle selamlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın basın için poz vermesi

AFGANİSTAN'IN PAKTİKA VİLAYETİNDE GECE MEYDANA GELEN 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1150 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Deprem sonrası hasar gören binalar

Telef olan hayvanlar

Hayatını kaybedenler

Hastanelerde tedavi gören depremzedeler

DİN ALİMİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU, HAYATINI KAYBETTİ

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun katıldığı programlardan detay (Arşiv)

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni - Fatih Camisi (dron)

Cenaze namazına katılan vatandaşlar (dron)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Cuma hutbesi

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih camisine getirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cenazenin omuzlara alınması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında cenazeyi omuzlaması

Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kabri

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kabrini ziyarete gelenler

GALATASARAY KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU

Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından düzenlenen imza töreni

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un konuşması

İmza töreninden detaylar SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN TÜRKİYE'DE (22 HAZİRAN)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.

Yapılan açıklamada, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı.

AFGANİSTAN'IN PAKTİKA VİLAYETİNDE GECE MEYDANA GELEN 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 1150 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ (22 HAZİRAN)

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1150 kişi yaşamını yitirdi.

DİN ALİMİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU, HAYATINI KAYBETTİ (23 HAZİRAN)

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

GALATASARAY KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU (23 HAZİRAN)

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Suudi Arabistan Güncel Haberler

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