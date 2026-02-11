Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Uysal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uysal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Uysal, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy veren Uysal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, "Fotoğrafları seçme konusunda çok zorlandık. Beni en çok etkileyenler arasında Gazze'de yemek dağıtımıyla ilgili fotoğraf öne çıktı. Tüm bunları fotoğraflayan muhabirlerin ne hissettiğini de düşünüyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz, orada yaşananları bize yansıttıkları için. Zulüm abad olmayacak, inşallah Filistinliler de huzura kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.