Yılın Kareleri Oylamasına Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü de Katıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yaşar, "Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" adlı karesini seçen Yaşar, "Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Bazen bir fotoğraf karesi çok şey anlatıyor. Sayfalarca ifade edemeyeceğiniz veya günlerce konuşarak ifade edemeyeceğiniz duygularınızı bir fotoğrafta size yansıtıyor. Fotoğraflar arasında geçtiğimiz yıl yaşadığımız hüzünlerin özetleri de sevinçleri de vardı. 2024'te Müslümanlara yönelik özellikle katliamların durmasını diliyorum. Bu konuda bu fotoğraflar gerçekten çok fazla dikkat çekici ve bizi yönlendirici. Hiçbir zaman unutamayacağımız fotoğraflar... O yüzden çok anlamlı, inşallah 2024'te bu acılar yaşanmaz. Bu acılara son verilir. 2025'e girerken Anadolu Ajansının daha güzel, daha mutlu fotoğraflarını görür, daha mutlu fotoğraflar seçebiliriz."