Yıldız Tilbe, Kuruçeşme Açıkhava'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Her konserinde olduğu gibi biletleri günler öncesinde tükenen gecede Yıldız Tilbe hayranları, Kuruçeşme Açıkhava'yı hınca hınç doldurdu.

Kapasitenin üstünde müzikseverin ağırlandığı konserde sanatçı, efsane olmuş şarkılarıyla yüreklere dokundu. Unutulmaz klasiği 'Delikanlım' ile konserine başlayan Tilbe, Kuruçeşme'yi dolduran sevenleriyle birlikte dillerden düşmeyen slow şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Sık sık imaj değiştiren ünlü müzisyen, kıyafeti ve saç stiliyle yine ilgi odağı oldu. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden Tilbe, esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi.

Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran Yıldız Tilbe, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.