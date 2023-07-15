Yıldız Tilbe Konserine 'Delikanlım' Şarkısıyla Başladı
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Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da düzenlediği konserde sevenleriyle bir araya geldi. Konserde Tilbe, Ceylan'ı sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi. Konserin sonunda ise enerjik bir final yaptı.
'Delikanlım' şarkısıyla konserine başlayan Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'yu dolduran sevenleriyle birlikte dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.
Tilbe, kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan'ı sahneye davet etti. 'Zeyno' ve 'Antep'in Hamamları' şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel