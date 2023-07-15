Yıldız Tilbe Konserine 'Delikanlım' Şarkısıyla Başladı

Yıldız Tilbe, Antik Tiyatro'da düzenlediği konserde sevenleriyle bir araya geldi. Konserde Tilbe, Ceylan'ı sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi. Konserin sonunda ise enerjik bir final yaptı.