Haberler

Yıldız Güral, Kütahya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yıldız Güral, Kütahya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat'ın annesi Yıldız Güral, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni Kütahya Ulu Cami'nde yapılarak Kütahya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KUTSO) Esin Güral Argat'ın vefat annesi Yıldız Güral'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede hayatını kaybeden ve cenazesi Türkiye'ye getirilen, iş insanı Rıza Güral'ın eşi, KUTSO Başkanı Argat'ın da annesi Yıldız Güral için Kütahya Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güral ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yıldız Güral'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
