Yılbaşına sayılı günler kaldı; Nimet Abla gişesi önünde yoğunluk arttı

BİR Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili rekor büyük ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Yılbaşına sayılı günler kala tarihi Nimet Abla gişesi önünde de yoğunluk arttı. İlginin giderek arttığını söyleyen Nimet Abla Piyango Bayii sahibi Nimet Özden, "Büyük ikramiyenin 800 milyon lira olması ve dağıtım garantili olması ilgiyi daha da artırıyor. Vatandaşın çoğunu bu sene zengin edeceğiz inşallah" dedi.

Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım'da Milli Piyango bayilerinde ve online platformlarda satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden, Migros ve CarrefourSA'lardan ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Online uygulamasından, Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi'talih, Atyarışı.com, ve Altılıganyan.com web sitelerinden satın alabiliyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango rekor büyük ikramiye çekilişi, satılan bir bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.

'BİLETLER HIZLA TÜKENİYOR'

Yılbaşına sayılı günler kala tarihi Nimet Abla gişesi önünde yoğunluk arttı. Uzun kuyrukların oluştuğunu ve geçen seneye oranla bu yıl insanların daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Nimet Abla Piyango Bayii sahibi Nimet Özden, "Yılbaşı olması nedeniyle herkes Nimet Abla'ya yılbaşı bileti almaya geliyor. Bilet fiyatlarımız 200, 400 ve 800 lira. Son günlere yaklaştıkça biletler hızla tükeniyor. En çok satılan biletler çeyrek ve çeyrek karışık seriler. Son günler yaklaştığı zaman vatandaşlar sabah 07: 00'dan akşam 22: 00'ye kadar devamlı gelip Nimet Abla'dan biletlerini alıyorlar. Diğer vilayetlerden arıyorlar, Nimet Abla'dan bilet istiyorlar. Sabah yoğunluk olmadan gelmeleri daha iyi olur. Öğle saatleri çok kalabalık oluyor. Herkesi bekliyoruz. Şimdiden bol şanslar diliyoruz. Büyük ikramiyenin 800 milyon lira olması ve dağıtım garantili olması bu ilgiyi daha da artırıyor. Nimet Abla 1928'den beri halka hizmet etmeyi sürdürüyor. Üç yıl sonra inşallah 100 yılı dolduracağız. Nimet Abla'nın Türkiye'de Milli Piyango ve Şans Oyunları alanında etkisi çok büyük, vatandaş ilgi gösteriyor. İnşallah biz de en güzel şekilde hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'İKRAMİYENİN 800 MİLYON LİRA OLMASI İLGİYİ DAHA ÇOK ARTIRIYOR'

Özden, "Yalnız 800 milyon değil, 80 milyonluk büyük ikramiyeler var, diğer büyük ikramiyeler var. Dolayısıyla vatandaşın çoğunu bu sene zengin edeceğiz inşallah. Halkın ilgisi bu sene daha fazla, adet olarak daha fazla bilet alıyorlar. Biletler artık onlar için bir yılbaşı kültürü olmuş. Muhakkak bir yılbaşı bileti almaya geliyorlar, Nimet Abla'nın muhakkak bunda çok etkisi var. Herkes Nimet Abla'dan karışık ve düz seriler almayı sürdürüyorlar. Havaların iyi gitmesi, bilet fiyatlarının düz rakam olması ve ikramiyenin 800 milyon lira olması ilgiyi daha çok artırıyor" diye konuştu.

'BİLET ALMAK İÇİN FATSA'DAN BURAYA GELDİM'

Milli Piyango bileti alan Ayhan Çetinkaya, "Eğer bana bu para çıkarsa eşime dostuma dağıtacağım. Bu parayı Fatsa'ya götüreceğim. Ben Fatsa'dan bilet almaya buraya geldim. İnşallah nasipse çıkar, her şeyin hayırlısı. Hayalim şu, para çıkarsa eşime dostuma dağıtacağım. İstanbul'da değil Fatsa'da dağıtacağım. Sevdiğim herkese bu parayı dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

'DURUMU OLMAYANLARA YARDIM EDERİM'

Çeyrek bilet alan Selma Şeker, "Büyük ikramiye bana çıksa ev alırım. Durumu olmayanlara yardım ederdim ve tatile giderdim" diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖNCELİK TANIRIM'

Güley Karaoğlu da "Ben Malatyalıyım. Büyük ikramiye bana çıkarsa oradaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanırım. Aynı zamanda aileme yardım etmek isterim" dedi.