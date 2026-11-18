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YİCHUN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Yichun kentine bağlı Yuanzhou ilçesinde, lityum batarya üretimine yönelik yeni malzemeler alanında bir sanayi zinciri oluşturuldu. Bu zincir, lityum tuzları, elektrot malzemeleri, batarya hücresi üretimi, batarya bileşenleri ve hurda bataryaların geri dönüşümü gibi alanları kapsıyor.

Sanayi zincirinde yer alan işletmeler, yılın ilk üç çeyreğinde toplam 5,297 milyar yuan (yaklaşık 794,65 milyon ABD doları) işletme geliri elde etti.

Kaynak: Xinhua