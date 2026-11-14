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Yetkililer Trump'ın Çin'de Nvidia casusluk iddialarını gündem yapmayacağını öne sürdü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Şıncın kentine yapacağı APEC Zirvesi ziyaretinde Nvidia casusluk iddialarını gündeme getirmeyi planlamadığı öne sürüldü. Yetkililere göre görüşmeler ekonomi ve ticaret anlaşmasının uygulanmasına odaklanacak; Elon Musk da Trump'a eşlik edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yapacağı ziyarette Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile ilişkisi olduğu öne sürülen Çinli iş insanına yönelik casusluk iddialarını gündeme getirmeyi planlamadığı ileri sürüldü.

Amerikan CNBC kanalının haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentine yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Trump'ın, Nvidia ile ilgili gelişmeleri Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerde gündemeye getirmeyi düşünmediğini öne süren yetkililer, görüşmelerin özellikle ekonomi ve ticaret anlaşmasının uygulanmasına odaklanacağını belirtti.

Yetkililer ayrıca, SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın da Trump'a ziyaretinde eşlik edeceğini aktardı.

Olay

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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