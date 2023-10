Yeşilyurt Belediyesi, Cafana Mahallesindeki Yol İyileştirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Cafana mahallesindeki yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un merkez ve kırsal yaşam alanlarındaki ulaşım ağının yüksek bir kaliteye ulaşması için 7/24 mesai yaptıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan Cafana Mahallesindeki yolların düzenlenmesi ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'Yol Medeniyettir' anlayışı ile hareket edip Yeşilyurt'ta bir yandan yeni yollar açarken diğer taraftan mevcut yolların kalitesini artırmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek 'kolaylıklar' dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçenin yollarını güvenli ve modern hale getirerek vatandaşlara rahat bir ulaşım imkanı sunduklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta asfaltsız yol kalmaması için 7/24 sahada olduklarını hatırlatan Başkan Çınar, "İlçemizin her köşesinde büyük bir hızla kalıcı ve sürdürülebilir işler yapıyoruz. Amacımız ilçemizin her noktasında hemşehrilerimizin daha rahat ve güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesidir. İlçemizin ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmak içinde imar yollarının açılmasından sıcak asfalt serimine, sathi kaplamadan taş duvar ve perde duvar çalışmalarına, kaldırım yenilemeden çevre düzenlemesine kadar her alanda aktif ve dinamik bir çalışma anlayışıyla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu dönemde özellikle pandemi ve doğal afetlerden dolayı nüfusu artmasından dolayı ihtiyaçları da artan kırsal yaşam alanlarımızın yollarını kış ayı gelmeden düzenleyip rahat ve güvenli bir seviyeye ulaştırmaya ağırlık veriyoruz. Cafana mahallemizde aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı iyileştirmek içinde ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Merkez ve kırsal yaşam alanlarımızda asfaltsız yol kalmayana kadar bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. İlçemizin yol ağının kalitesini artırmak bizim temel hedefimizdir. Bir yandan bozulan ve deforme olan yollarımızı baştan aşağıya yenilerken diğer taraftan yeni yollar açarak ulaşım ağımızı hem genişletiyoruz hem de araç trafiğini rahatlatıyoruz. Hava şartlarının iyi olmasını fırsat bilerek kış ayına kadar tüm çalışmalarımızı toparlayarak yollarımızı kış ayına hazırlamaya çalışıyoruz. Belediye olarak bir yandan şehrimizin inşa ve imar sürecine tüm imkanlarımızla destek verirken diğer taraftan yol yatırımları ve diğer hizmetlerimizle kendi bölgemizdeki yenilenme sürecini de başarıyla sürdürmekteyiz. Verilen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yaparak ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında çalışan mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA