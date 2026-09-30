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Yeşilay Samsun, kurum müdürleriyle bağımlılığa dikkati voleybol maçıyla çekti

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Yeşilay Samsun, kurum müdürleriyle bağımlılığa dikkati voleybol maçıyla çekti
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Yeşilay Samsun Şubesi, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için kurum müdürleriyle voleybol maçı düzenledi. Canik Belediyesi Hasan Doğan Kapalı Spor Salonu'ndaki dostluk maçında sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemi vurgulandı.

Yeşilay Samsun Şubesi, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurum müdürleriyle voleybol maçı düzenledi.

Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'in de aralarında bulunduğu bazı kurum müdürleri, Canik Belediyesi Hasan Doğan Kapalı Spor Salonu'nda dostluk maçı yaptı.

Voleybol maçında, sporun birleştirici gücüyle bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanırken, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemi vurgulandı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, bağımlılığa karşı sahada olduklarını söyledi.

Proje kapsamında sportif faaliyetleri gerçekleştirmek için her hafta kurum müdürleri, kamu kurum kuruluşlarındaki personel ve basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda voleybol maçı, futbol maçı gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız bağımlılığa dikkati çekmek. Maça bağımlılıkla mücadele kapsamında kurum müdürlerimizi davet ediyoruz. Çünkü burada bağımlılığı işliyoruz. Onların da kendi kurumlarında bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarına daha çok destek vermelerini istiyoruz."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Matur ise "Bugün bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay Başkanlığımızın, ilgili kurumlarımızın desteğiyle voleybol maçı için burada hazır bulunuyoruz. Öncelikle başkanımıza ve organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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