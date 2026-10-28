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Yeşilay, Samsun'daki futbol akademilerini bağımlılık eğitimi için ziyaret etti

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Yeşilay, Samsun'daki futbol akademilerini bağımlılık eğitimi için ziyaret etti
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Yeşilay, TFF işbirliğiyle Samsun'da futbol akademilerine bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlanması için iki akademiyi ziyaret etti. Samsunspor Akademi ve Yabancılar Pazarı Spor Akademisi'ndeki gelişim ligi sporcularına yönelik eğitimlerin uygulanması değerlendirildi.

Yeşilay ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan işbirliği kapsamında, Samsun'da futbol akademilerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlanması amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi ve Samsun Yeşilay Spor Kulübü yönetimi tarafından Samsunspor Akademi ile Samsun Yabancılar Pazarı Spor Akademisi ziyaret edildi.

Ziyaretlerde gelişim ligi takımlarında mücadele eden genç sporculara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç sporcuların bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi ve sporun koruyucu gücünden yararlanılmasının hedeflendiği görüşmelerde, eğitimlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yeşilay yetkilileri, ziyaretler kapsamında gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla akademilerin yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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