Haberler

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay'ın 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlediği 13. bisiklet turu, Adana, Hatay ve Osmaniye'de gerçekleştirildi. Katılımcılar sağlıklı yaşam ve spor bilincine dikkat çekti.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 13. kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

Yurt genelinde düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun Adana etabı, Merkez Park'ta başladı.

Yeşilay bayrağı, balon ve flamalarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, kentin tarihi ve turistik noktalarını da kapsayan yaklaşık 7 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Başlangıç yerinde son bulan tura, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve İbrahim Küçük ile Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de bisikletliler, Çevlik sahil yolunda ilerledi.

Yeşilay Hatay Şube Sorumlusu Mehmet Ali Aysüt, gazetecilere, sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de Yeşilay Bisiklet Turu'na katılanlar, caddelerde pedal çevirip Kamil Kara Bulvarı'ndaki etkinlik alanında toplandı.

Burada Yeşilay gönüllüleri, bisikletlilerin tansiyon ve nefes ölçümünü yaptı.

Konserle tamamlanan etkinlikte, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Büyük arbede! Meclis'e yürüyen öğretmenlere polis müdahale etti
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

Maç sonu öyle böyle sallamadı! Neler dedi neler
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Bizim maçtan sonra söyledikleri bomba!
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir
Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Ünlü sanatçıyla ilgili endişelendiren iddia! Beklenen açıklama geldi
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor