Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 13. kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

Yurt genelinde düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun Adana etabı, Merkez Park'ta başladı.

Yeşilay bayrağı, balon ve flamalarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, kentin tarihi ve turistik noktalarını da kapsayan yaklaşık 7 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Başlangıç yerinde son bulan tura, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve İbrahim Küçük ile Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de bisikletliler, Çevlik sahil yolunda ilerledi.

Yeşilay Hatay Şube Sorumlusu Mehmet Ali Aysüt, gazetecilere, sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de Yeşilay Bisiklet Turu'na katılanlar, caddelerde pedal çevirip Kamil Kara Bulvarı'ndaki etkinlik alanında toplandı.

Burada Yeşilay gönüllüleri, bisikletlilerin tansiyon ve nefes ölçümünü yaptı.

Konserle tamamlanan etkinlikte, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil de yer aldı.