"Yeşil Vatan Tırı" Kilis'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Kilis'e geldi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Kilis'e geldi. ?Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanarak tüm Türkiye'yi dolaşan "Yeşil Vatan Tırı", Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayama başladı. Burada öğrencilere, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatılıp ormanlarla ilgili film ve 5D sinema gösterimi yapıldı. Tır da ayrıca temsili toprak havuzunda fidan dikimi uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor. Ormanda yetişen ağaçlar, orman zararlısı böcekler hakkında bilgi verilen tırda, öğrencilere orman yangınlarında personellerin giydiği kıyafetler hakkında da bilgilendirmede bulunuluyor. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Orman Genel Müdürlüğü Türkiye Kilis Güncel Haberler

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