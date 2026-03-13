İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yeşil Gyo ve Yeşil Global İnşaat'a TMSF Kayyım Olarak Atandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde planlanan Innovia 4 projesi kapsamında mağdur kişileri dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüphelerin bulunduğu ifade edilerek, malvarlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla söz konusu şirketlere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kayyım atanmasına karar verildiği bildirildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Mart 2026 tarihli ve 2026/2606 değişik iş sayılı kararıyla Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ'ye TMSF'nin kayyım olarak atandığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA