Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ'dan yerel basına destek çağrısı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yerel medyaya destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclis duyurularının yerel basın aracılığıyla kamuoyuna iletilmesinin önemini belirtti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yerel basına destek çağrısında bulundu.

Kösedağ, yazılı açıklamasında, belediye meclis duyuruları ve karar özetlerinin yerel basın aracılığıyla kamuoyuna ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu uygulamanın hem şeffaflığı artıracağını hem de ekonomik zorluk yaşayan yerel basına önemli bir destek sağlayacağını belirten Kösedağ, şunları kaydetti:

"Yerel basın sadece haber üreten bir mecra değil, aynı zamanda kamu adına denetim görevi yapan önemli bir unsurdur. Yerel basının ayakta kalabilmesi için yerel kamu kaynaklarını yöneten kurumların bu mecralara destek vermesi büyük önem taşıyor. Meclis karar özetleri ve duyurular, resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazete ve internet sitelerine her ay dönüşümlü olarak verilebilir. Bu yöntem hem şeffaflığı artırır hem de yerel medyaya önemli bir katkı sağlar."

Kösedağ, yerel yönetimlerin yerel medyayla daha güçlü işbirliği içinde olmasının hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine hem de basın sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
