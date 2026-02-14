Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Mehmet Şimşek Efsanesi Çöktü, Sıradaki Gelsin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesine ilişkin, "Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesine ilişkin, "Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik ( Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi bu Şubat'ı da boş geçmedi. MB, yüzde 16 olan 2026 yıl sonu enflasyon hedefini revize etti, yüzde 15-21 aralığına yükseltti. Bu demektir ki en az yüzde 21, hatta her sene olduğu gibi daha da yüksek çıkacak, enflasyonda tek hane 2027 için de hayal olacak. Bu sefer akla mantığa uygun bir bahane de bulamadılar! Bakın suçlu kim, sebep ne?! Yastık altı için alınan altınlar ve Ramazan alışverişleri! Ekonomi yönetiminin başarısızlığının suçunu da vatandaşa yıktılar. Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu