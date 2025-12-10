Yenice ıhlamur balının AB coğrafi işaret tescil belgesi Karabük Valisi Yavuz'a verildi

Avrupa Birliği (AB) komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescil edilen Yenice ıhlamur balı için hazırlanan AB coğrafi işaret tescil belgesi Vali Mustafa Yavuz'a takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım'da tescil edilen ve kendine özgü aroması, sarı-amber rengi ile ıhlamur kokusuyla öne çıkan bal için hazırlanan belge Yavuz'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Yenice ıhlamur balının safranın ardından Karabük'ün AB'den coğrafi işaret tescili alan 2'nci, Türkiye'nin ise AB tescili alan 43'üncü ürünü olduğunu belirtti.

Yenice ıhlamur balının Türkiye'den AB'ye tescil edilen ikinci bal olması bakımından da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Yavuz, "Bu tescil, Yenice'nin doğal zenginliğini, arıcılarımızın emeğini ve Karabük'ün sahip olduğu üretim potansiyelini uluslararası alanda görünür kılmıştır. Yöresel ürünlerimizin dünyada rekabet gücü kazanması sadece ekonomik değil kültürel bir değer aktarımı açısından da büyük önem taşımaktadır. Yenice ıhlamur balının AB tescili, yerel üretimimizin kalitesini kanıtlamış ve bu alanda atacağımız yeni adımların önünü açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlara, birliklere, teknik personele ve üreticilere teşekkür ederek, Karabük'ün yöresel ürünlerinin tanıtımı, korunması ve uluslararası alanda marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.