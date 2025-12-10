Haberler

Yenice ıhlamur balının AB coğrafi işaret tescil belgesi Karabük Valisi Yavuz'a verildi

Yenice ıhlamur balının AB coğrafi işaret tescil belgesi Karabük Valisi Yavuz'a verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yenice ıhlamur balı, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edildi. Vali Mustafa Yavuz, tescil belgesini aldı ve balın yerel zenginliğin ve üretim potansiyelinin uluslararası alanda görünür kıldığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescil edilen Yenice ıhlamur balı için hazırlanan AB coğrafi işaret tescil belgesi Vali Mustafa Yavuz'a takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım'da tescil edilen ve kendine özgü aroması, sarı-amber rengi ile ıhlamur kokusuyla öne çıkan bal için hazırlanan belge Yavuz'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Yenice ıhlamur balının safranın ardından Karabük'ün AB'den coğrafi işaret tescili alan 2'nci, Türkiye'nin ise AB tescili alan 43'üncü ürünü olduğunu belirtti.

Yenice ıhlamur balının Türkiye'den AB'ye tescil edilen ikinci bal olması bakımından da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Yavuz, "Bu tescil, Yenice'nin doğal zenginliğini, arıcılarımızın emeğini ve Karabük'ün sahip olduğu üretim potansiyelini uluslararası alanda görünür kılmıştır. Yöresel ürünlerimizin dünyada rekabet gücü kazanması sadece ekonomik değil kültürel bir değer aktarımı açısından da büyük önem taşımaktadır. Yenice ıhlamur balının AB tescili, yerel üretimimizin kalitesini kanıtlamış ve bu alanda atacağımız yeni adımların önünü açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlara, birliklere, teknik personele ve üreticilere teşekkür ederek, Karabük'ün yöresel ürünlerinin tanıtımı, korunması ve uluslararası alanda marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
title