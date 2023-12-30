Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Şef Metin Dinçer'den Kuru Fasulye ve Kavurma İnceliklerini Öğrendi

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şef Metin Dinçer'den kuru fasulye ve kavurma pişirmenin inceliklerini öğrendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir restoranın sahibi olan şef Metin Dinçer ile öğrenciler bir araya geldi.

Programda hayat hikayesi ve başarısına değinen Dinçer, daha sonra mutfak atölyesinde, kuru fasulye ve kavurma hazırladı.

Fırında kuru fasulye ve kavurma pişiren, tarifinin inceliklerini anlatan Dinçer, yemekleri öğrenci ve öğretmenlere ikram etti.